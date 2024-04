information fournie par France 24 • 02/04/2024 à 09:00

Bassirou Diomaye Faye s'apprête à succéder à Macky Sall comme président du Sénégal. Sa victoire très large, acquise dès le premier tour, lui permet-elle de s'affirmer quitte à s'émanciper de son ami et mentor, Ousmane Sonko, ou au contraire le rend-elle comptable auprès de lui des ses choix futurs ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, Bruno Daroux et Elimane Ndao à Dakar.