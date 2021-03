Sénégal : Quatre morts dans les pires émeutes depuis des années

France 24 • 06/03/2021 à 15:00

La situation préoccupante au Sénégal, après que l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko a cristallisé la colère de certains habitants. Des scènes de pillages et guérilla urbaine ont éclaté partout dans le pays.

J-15 avant l'élection présidentielle en république du Congo, coup d'envoi de la campagne ce vendredi. 7 candidats en lice, dont Denis Sassou Nguesso qui cumule 37 ans de pouvoir et qui brigue un 4ème mandat.

Et dans cette émission, nous recevons Fatou Diome, grande écrivaine sénégalo-française avec son nouvel ouvrage "De quoi aimer vivre".