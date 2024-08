information fournie par France 24 • 28/08/2024 à 12:31

Au Sénégal, le Wolof est parlé par plus de 80% de la population. Il a détrôné le français langue officielle du pays et les autres langues locales. Aujourd’hui, les autorités sénégalaises souhaitent généraliser l’enseignement en langues nationales à travers le pays. Reportage d'Aminatou Diallo et Elimane Ndao.