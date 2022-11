information fournie par France 24 • 08/11/2022 à 11:21

Les pays africains sont ceux qui polluent le moins et qui subissent le plus les affres du réchauffement climatique. Saint Louis au Sénégal est l'une des villes les plus touchée par la montée du niveau de la mer. En 2018, le gouvernement a lancé un projet pour déplacer les populations des quartiers à risque dans une nouvelle citée. Mais plus de 4 ans après, le projet n'est pas encore sortie de terre.