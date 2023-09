information fournie par France 24 • 14/09/2023 à 11:04

Six jours après par le violent séisme au Maroc, le dernier bilan fait état de 2 900 morts et plus de 5 500 blessés. Les secours continuent de s'activer même si les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. Certaines familles ont été totalement décimées.