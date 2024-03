information fournie par France 24 • 12/03/2024 à 13:07

L’armée française, fidèle au drapeau tricolore jusque dans le monde informatique ? La "Grande Muette" a en tout cas choisi de renouveler sa confiance à une entreprise française pour sécuriser son environnement numérique. Il s’agit de la société Oodrive, qui enregistre une commande de 150 000 licences supplémentaires afin d'assurer le partage de fichiers et un stockage optimum et sécurisé des données. Ali Laïdi reçoit son fondateur et président-directeur général, Stanislas de Rémur.