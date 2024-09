SDM, Solide comme un roc

information fournie par France 24 • 27/09/2024 à 19:00

Rendez-vous avec le rappeur du 92i SDM, à l’occasion de la sortie de son nouvel album "À la vie, à la mort". Retour sur son incroyable évolution depuis sa dernière venue dans les studios de Légendes Urbaines, il y a trois ans. En quelques années, SDM a réussi à se hisser dans le top des rappeurs les plus importants de la francophonie. En préparation de deux Accor Arena, il nous livre son bilan à cœur ouvert et ses envies futures. Dans cet épisode le footballeur Didier Drogba et les comédiens Golo & Ritchie offrent les vidéos surprises.