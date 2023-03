Salim Kechiouche de retour dans "Braqueurs" saison 2

information fournie par France 24 • 09/03/2023 à 16:06

Dans sa jeunesse, il se voyait boxeur. C’est finalement sur les plateaux de cinéma qu’il a exercé son amour du ring. Révélé par Abdellatif Kechiche dans "Mektoub my Love, Canto Uno", il revient en braqueur sur Netflix pour une seconde saison nerveuse, plongée dans l’univers corrompu du narcotrafic. Salim Kechiouche est l’invité de Nina Masson dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche". À cette occasion, l’acteur nous en dit plus sur la sortie du prochain Kechiche, "Mektoub my Love, Canto Due" et nous parle de son premier long-métrage "Les Enfants du Paradis", un film très personnel en forme d’hommage à l’un de ses amis disparus dans un accident de la route.