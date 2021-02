Safer Internet Day : comment rendre internet plus sûr pour les jeunes ?

France 24 • 09/02/2021 à 20:31

Ils occupent nos pensées et beaucoup de notre temps. Jamais, depuis la création de la télévision ou de l'ordinateur, n'avons-nous passé autant de temps devant les écrans. C'est encore plus vrai avec la pandémie de COVID-19 : notre communication se résume le plus souvent à des emails, des chats voire des visioconférence... Pourtant, Internet peut aussi être un danger. C'est ce que nous rappelle le Safer Internet Day depuis plus d'une dizaine d'années. Une journée de prévention et de sensibilisation aux outils du numérique. Alors, faut-il une police du net ?