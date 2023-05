information fournie par France 24 • 10/05/2023 à 10:10

En critiquant à nouveau l'état-major russe en pleine célébration de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie, le chef du groupe Wagner Evgueni Prigojine prend le risque d'affaiblir davantage la Russie aux yeux du monde. Crise réelle ou manipulation ? On va plus loin avec Richard Werly, Gauthier Rybinski et Emmanuelle Chaze à Kiev.