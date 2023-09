information fournie par France 24 • 22/09/2023 à 15:20

A 92 ans, le magnat des médias Rupert Murdoch, qui a influé sur la vie politique au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, va lâcher les rênes de son empire médiatique conservateur et passer la main à son fils aîné Lachlan à la tête du groupe de médias News Corp et de Fox Corporation. Rupert Murdoch, 92 ans, a métamorphosé les médias et la politique sur trois continents en fondant un empire à la ligne éditoriale conservatrice, prisé du public et qui lui a conféré une profonde influence sur la scène internationale. Le décryptage de Waddick Doyle, professeur de communication internationale à The American University of Paris.