Royaume-Uni: nouveau gouvernement "beaucoup plus extrême dans le conservatisme"

information fournie par France 24 • 08/09/2022 à 18:09

Face à l'ampleur de crise du coût de la vie au Royaume-Uni, la nouvelle Première ministre Liz Truss a promis d'annoncer des mesures dès jeudi mais exclut de taxer les compagnies énergétiques pour les financer, lors de son premier duel avec le chef de l'opposition. Pour plus d'analyse politique, FRANCE 24 reçoit Catherine Coron, Maître de conférences en civilisation britannique à l'université Paris-Panthéon-Assas. Selon elle, le nouveau gouvernement est "beaucoup plus extrême dans le conservatisme" et leur conception du libéralisme risque d'aggraver la crise économique actuelle.