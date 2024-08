information fournie par France 24 • 04/08/2024 à 11:55

Des violences ont éclaté, samedi 3 août, à Liverpool, Manchester ou Belfast dans les manifestations qui se déroulent à travers le Royaume-Uni avec des mots d’ordre anti-immigration et anti-musulmans suite à l’attaque au couteau qui a coûté la vie à trois fillettes à Southport, lundi 29 juillet et les rumeurs non étayées ayant désigné le suspect comme un musulman.