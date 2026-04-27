Déguisés en tasses à thé, en grenouilles et en toutes sortes de personnages, les concurrents s'affrontent pour la gloire lors de la "Maldon Mud Race", une course annuelle organisée dans le sud de l'Angleterre, afin de collecter des fonds pour des associations caritatives et de dynamiser la communauté locale.
Royaume-Uni: boue, sueur et larmes: une course dans la boue pour collecter des fonds
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