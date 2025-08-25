Le trio nord-irlandais Kneecap, dont l'un des membres est poursuivi par la justice britannique pour soutien au Hezbollah, critique de nouveau la politique israélienne à Gaza lors d’un concert sous haute surveillance au festival Rock en Seine dimanche.
Rock en Seine: le groupe nord-irlandais Kneecap évoque sur scène la situation à Gaza
