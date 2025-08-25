 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rock en Seine: le groupe nord-irlandais Kneecap évoque sur scène la situation à Gaza

information fournie par AFP Video 25/08/2025 à 17:43

Le trio nord-irlandais Kneecap, dont l'un des membres est poursuivi par la justice britannique pour soutien au Hezbollah, critique de nouveau la politique israélienne à Gaza lors d’un concert sous haute surveillance au festival Rock en Seine dimanche.

1

  18:49

    Longue vie à ce groupe et encore bravo pour leur engagement en faveur de la Palestine. Car à considérer les choses et avec le recul historique qui s'impose, il faut bien considérer que la bande à Bibi sont des gén-ocid-aires, des cri-minels et que ce qui est commis tant à GAZA qu'en Cis-jor-danie est abjecte.

