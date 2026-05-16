Alors que les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran patinent, Donald Trump menace régulièrement de frapper Téhéran avec force. Donald Trump est déterminé à neutraliser la menace que représente selon lui le programme nucléaire iranien, lui qui a déchiré l'accord de 2015 qui avait pourtant placé ce programme sous contrôle. L'un des négociateurs clés de cet accord de 2015, Robert Malley, ancien envoyé spécial américain pour l'Iran sous Joe Biden, était l'invité d'Au Cœur de l'Info.
Robert Malley: "il faut cesser cette guerre illégale, injuste et sans objectif précis"
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