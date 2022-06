Richard Werly, journaliste : "La France vit une forme de révolution politique"

information fournie par France 24 • 22/06/2022 à 14:20

Éditorialiste et correspondant en France du site d'information suisse Blick, Richard Werly décrypte le moment politique particulier que vit la France depuis les résultats des élections législatives. Pour lui, le président Macron tente de trouver "une nouvelle formule" pour réussir à diriger le pays et doit se résoudre à l'idée de partager le pouvoir au sein d'une union. "C'est tout à fait nouveau dans le système français dont on connaît la verticalité", explique le journaliste franco-suisse.