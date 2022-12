information fournie par France 24 • 16/12/2022 à 10:12

Notre invité est Reza Deghati, photographe franco-iranien, en exil en France depuis 40 ans. Il est membre du collectif Barayê qui s’est créé début octobre, quand la révolte contre le régime des mollahs a commencé en Iran. Son objectif : relayer la voix des Iraniens et des Iraniennes dans leur combat, et sensibiliser à leur cause.