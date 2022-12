Revivez notre édition spéciale consacrée au sacre mondial de l'Argentine

information fournie par France 24 • 18/12/2022 à 18:55

L'Argentine possède désormais sa troisième étoile. Lionel Messi et ses coéquipiers ont battu, dimanche, la France en finale de la Coupe du monde, à l'issue de l'épreuve de tirs aux buts (3-3, 4 t.a.b. à 2), et ont ainsi décroché un nouveau titre mondial pour l'Argentine après ceux de 1978 et 1986. Nos chroniqueurs reviennent sur cette finale perdue par les Bleus et dressent le bilan de cette 22e édition de la Coupe du monde.