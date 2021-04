Réunion sur le nucléaire iranien : les États-Unis doivent-ils revenir dans l'accord ?

France 24 • 06/04/2021 à 20:13

Pour la première fois en cinq ans, des délégués américains et iraniens étaient présents dans un même lieu, à quelques mètres de distance. C'est déjà là l'immense changement qu'ont pu observer à Vienne les pays signataires du JCPOA, l'accord sur le programme nucléaire iranien. Un accord qu'avait dénoncé Donald Trump dans un cavalier seul qui conduisit l'Iran à reprendre ses activités d'enrichissement. Est-on revenu à la diplomatie et - finalement - à la dénucléarisation ou au contraire à un poker menteur qui n'empêchera pas Téhéran de se doter de l'arme nucléaire - et avec quels risques ?