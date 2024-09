information fournie par France 24 • 25/09/2024 à 11:28

Au Cameroun, des pluies torrentielles frappent l'extrême-nord du pays depuis plusieurs semaines, provoquant des inondations. Le bilan est d'au moins 17 morts. Plus de 8 600 habitations ont été détruites, des milliers d'hectares de cultures submergés, et des pertes significatives de bétail. Reportage de nos envoyés spéciaux Marcel Amoko et André Yakana.