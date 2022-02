REPLAY - Vladimir Poutine s'exprime lors d'un Conseil de défense à Moscou et répond aux Occidentaux

information fournie par France 24 • 21/02/2022 à 16:04

Lundi 21 février, le Kremlin a estimé qu'un sommet Poutine-Biden serait "prématuré". Après une série d'échanges entre Emmanuel Macron et ses homologues russe et américain, l'Elysée estime que l'organisation d'un sommet est encore "possible" mais qu'il appartient à Vladimir Poutine de "faire son choix". Alors que la tension ne cesse de grimper à la frontière avec l'Ukraine, le président russe et son gouvernement s'expriment lors d'un Conseil de défense à Moscou.