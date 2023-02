information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 16:48

Une conférence de presse conjointe entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Volodomyr Zelensky, président ukrainien et Charles Michel, président du Conseil européen s'est tenue ce jeudi. Pour des raisons de sécurité, elle n'a été diffusée que 2h plus tard. A voir dans son intégralité via notre replay.