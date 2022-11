REPLAY - Fin de l'opération Barkhane : Emmanuel Macron s'exprime à Toulon

information fournie par France 24 • 09/11/2022 à 16:47

Emmanuel Macron a présenté mercredi 9 novembre la nouvelle revue stratégique de la France, dictée par la guerre en Ukraine et la compétition de plus en plus exacerbée entre grandes puissances, depuis un bâtiment militaire dans la rade de Toulon (Var). Le chef de l'Etat a également annoncé officiellement la fin de l'opération antijihadiste Barkhane au Sahel, un peu moins de trois mois après le retrait des forces françaises du Mali.