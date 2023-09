Rentrée scolaire : le ministre Gabriel Attal imprime sa marque et multiplie les annonces

information fournie par France 24 • 06/09/2023 à 13:47

Une rentrée politique sous le signe de l'éducation. Emmanuel Macron et son ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, multiplient les annonces : expérimentation du port de l'uniforme, vacances scolaires ou encore interdiction de l'abaya à l'école. Une annonce applaudit par la droite et une partie de la gauche dite laïque et critiquée par la gauche radicale. Roselyne Febvre en parle avec l'éditorialiste politique David Revault d'Allonnes et Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de Politis.