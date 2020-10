Relocalisations industrielles : avec la crise, un tabou tombe

France 24 • 28/10/2020 à 13:39

Peut-on relocaliser notre industrie ? Avec les crises récentes, géopolitiques, économiques et sanitaires, le mot "relocalisation", associé auparavant au protectionnisme, ressurgit. Le cabinet PricewaterhouseCoopers a publié une enquête début juillet qui montre que relocaliser 20 % des achats stratégiques des entreprises françaises permetrait de gagner 75 000 emplois directs et 220 000 emplois indirects. Pour en parler, Ali Laidi reçoit Olivier Lluansi, associé au cabinet PWC France et Maghreb dans l'Entretien de l'intelligence économique.