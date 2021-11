Relations franco-américaines : Kamala Harris attendue à Paris les 11 et 12 novembre

information fournie par France 24 • 08/11/2021 à 13:55

Après l'entrevue entre le président Emmanuel Macron et son homologue Joe Biden lors du G20 à Rome, c’est au tour de la vice-présidente américaine Kamala Harris de rencontrer le président français, cette fois dans la capitale française. Ils participeront le 11 novembre au Forum de Paris sur la Paix et le 12 novembre à la Conférence internationale sur la Libye. L'occasion de revenir sur les relations entre Paris et Washington, dans une atmosphère récemment refroidie par la crise des sous-marins.