information fournie par France 24 • 08/03/2023 à 15:38

Après une sixième journée de mobilisation très suivie, le bras de fer se durcit entre des syndicats très organisés et très unis et un gouvernement qui ne cille pas. Dans la dernière ligne droite de l'adoption de la réforme des retraites au Parlement, la détermination semble intacte des deux côtés. Roselyne Febvre en parle avec Pierre Jacquemain de Politis et David Revault-d'Allonnes du JDD.