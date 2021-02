Réforme de la PAC : les agriculteurs sommés de se mettre au vert ?

France 24 • 26/02/2021 à 16:26

Dans la deuxième partie de cette émission, nous poursuivons sur la thématique du bien-être animal et plus généralement agricole, dans le cadre d'une Politique agricole commune (PAC) qui entend se réformer pour les 7 ans à venir. Avec un budget déjà fixé d'environ 344 milliards d'euros, la PAC reste le premier poste budgétaire de l'UE, mais entend se "verdir" pour répondre aux défis du changement climatique, à travers la mise en place "d'écorégimes", un système soutenant les programmes environnementaux plus exigeants.