Référendums d'annexion par la Russie : les votes en cours dans plusieurs régions ukrainiennes

Des référendums d'annexion par la Russie ont débuté vendredi 23 septembre dans des régions d'Ukraine contrôlées entièrement ou en partie par Moscou, des scrutins qualifiés de "simulacres" par Kiev et les Occidentaux et qui marquent une escalade majeure du conflit. Les votes s'achèveront le 27 septembre dans les régions séparatistes de Donetsk et Lougansk (est), et dans des zones sous occupation russe dans les régions de Kherson et Zaporijjia (sud).