information fournie par France 24 • 01/12/2023 à 17:04

Les chiffres sont implacables : selon un rapport de l'ONU climat, les émissions de CO2 ne devraient diminuer que de 2 % en 2030. Or, pour éviter un réchauffement de plus de 1,5 degré Celsius, il faudrait une baisse de 43 % par rapport à 2019. Pour en discuter, Ali Laïdi reçoit Laurent Babikian, directeur monde des marchés de capitaux du CDP, une organisation internationale à but non lucratif qui publie des données sur l'impact environnemental des grandes entreprises.