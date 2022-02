information fournie par France 24 • 03/02/2022 à 16:42

Avec son physique de gangster, on le voit souvent dans des rôles sombres et torturés. Mais en quinze ans de carrière, Reda Kateb a prouvé qu'il pouvait tout jouer, raflant même un César du meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation comme médecin dans "Hippocrate", de Thomas Lilti. Dans son dernier film "Les Promesses", il joue un directeur de cabinet municipal aux côtés d'Isabelle Huppert.