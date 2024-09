Recrutement d’infirmiers africains au Québec : des candidats laissés sur le carreau

information fournie par France 24 • 26/09/2024 à 12:19

Le recrutement international d'infirmiers et d’infirmières, lancé par le Québec pour pallier la pénurie de main-d'œuvre, bute sur de nombreux obstacles. Deux ans après son lancement, de nombreux étudiants africains se heurtent à des difficultés d'intégration, des échecs aux examens, voire à des injures racistes. Les promesses d'équivalence de diplômes et d’accompagnement semblent parfois non tenues, poussant certains à accepter des emplois moins bien rémunérés en maison de retraite ou à risquer l'expulsion dans leur pays d'origine. Un reportage de François Rihouay et Joanne Profeta.