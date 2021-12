RDC: "Ville morte" à Goma, 4 morts dans une manifestation contre la criminalité

information fournie par France 24 • 20/12/2021 à 23:07

Quatre personnes dont un bébé ont été tuées et au moins 12 blessées lundi à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'une journée d'action "ville morte" déclenchée pour protester contre la criminalité.La police a tiré à balles réelles et fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule.L'activité de la ville est restée paralysée toute la journée, avec rues barricadées, boutiques, banques, écoles et marché central fermés.