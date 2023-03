RD Congo : le cessez-le-feu n'est pas respecté dans l'est du pays

information fournie par France 24 • 07/03/2023 à 22:27

Malgré la pression internationale et l'annonce d'un cessez-le-feu prévu mardi midi entre l'armée et la rébellion du M23, les combats se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo, selon des sources locales. Après quelques jours de calme relatif, les combats avaient repris lundi sur les fronts nord et sud autour des zones contrôlées par les rebelles, dans la province du Nord-Kivu. Patrick Muyaya, Ministre de la Communication de RD Congo, est notre invité.