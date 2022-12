information fournie par France 24 • 07/12/2022 à 12:20

A Nairobi, le sommet sur la paix dans l'Est de la RDC s'est conclu ce mardi après une semaine de négociations, et plusieurs suspensions, notamment suite au massacre de Rutshuru. Les différents acteurs, y compris les groupes rebelles et la société civile, ont finalement signé la feuille de route censée mettre fin au conflit dans l'Est du pays. Les correspondants de France 24 ont suivi les négociations.