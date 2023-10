Rassemblements à Tel Aviv : les Israéliens divisés

information fournie par France 24 • 30/10/2023 à 10:24

Direction Tel Aviv, où des rassemblements ont eu lieu ce week-end pour exiger la fin de l'offensive israélienne sur Gaza, et un accord pour négocier la libération des otages du Hamas. Sur place, la colère monte contre le Premier ministre Benyamin Netanyahou, accusé par ses détracteurs de n'avoir pas su garantir la sécurité d'Israël. Dans le même temps, les familles des otages maintiennent la pression sur le gouvernement. Nos envoyés spéciaux Jonathan Walsh et Catherine Norris Trent ont suivi ces rassemblements à Tel Aviv et rencontré des proches d'otages enlevés le 7 octobre dernier.