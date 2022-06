Rapport de l'Onu sur les réfugiés : jamais le monde n'a connu autant de déplacements forcés

information fournie par France 24 • 20/06/2022 à 14:04

Célébrée le 20 juin, la Journée mondiale du réfugié a cette année pour thème le droit de demander l'asile. Elle a pour but de mettre en lumière le sort de tous les réfugiés dans le monde. "Toute personne fuyant une guerre, un conflit ou des persécutions ou risquant d'être victime de violence, d'abus ou d'exploitation, a le droit de rechercher la sécurité et la protection", rappelle le Haut commissariat pour les réfugiés. Charlotte Boitiaux et Mathieu Mabin analysent la question des réfugiés.