Raoul Peck, réalisateur, veut contribuer à "déconstruire 700 ans d'histoire européenne"

information fournie par France 24 • 01/02/2022 à 13:52

Cinq ans après "I am not your negro" consacré à la lutte des Afro-Américains pour les droits civiques aux États-Unis, le réalisateur haïtien Raoul Peck revient avec un autre documentaire choc intitulé "Exterminez toutes ces brutes". Ce film, inédit tant sur la forme que sur le fond, vise à démontrer les mécanismes du suprématisme blanc à travers l’Histoire, en insistant sur la nécessité de réussir à écrire un récit mémoriel commun.