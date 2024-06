Racisme, gloire et faillite : la vie romanesque d’Alexandre Dumas

information fournie par France 24 • 25/06/2024 à 15:34

Dans notre émission cette semaine, nous retraçons la vie d’Alexandre Dumas au cours de laquelle l’écrivain français a connu beaucoup de succès mais aussi de nombreux déboires.

Petit-fils d’esclave, il a dû faire face au racisme et a été accusé de ne pas avoir écrit ses romans. On lui a notamment reproché d’avoir écrit ses romans en collaboration avec Auguste Maquet, un jeune historien. Ce n'est qu’en 2002, 132 ans après sa mort, qu’Alexandre Dumas est entré au Panthéon.

Nous vous racontons comment celui qui a écrit “Les Trois Mousquetaires” ou encore “Le Comte de Monte-Cristo" a bravé tous les obstacles pour devenir l'un des plus grands écrivains français et l'un des plus célèbres.