Quels sont les enjeux de la visite du président chinois Xi Jinping en France ?

information fournie par France 24 • 05/05/2024 à 12:47

A l'occasion du soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Pékin et Paris, Xi Jinping est attendu en France pour une visite d'Etat les lundi 6 et mardi 7 mai. C'est sa troisième visite d'Etat dans l'Hexagone depuis son arrivée au pouvoir en mars 2013. La France est la première étape de la tournée européenne du président chinois qui le mènera également en Serbie et en Hongrie. La guerre en Ukraine et les relations commerciales seront au coeur de cette visite. Jean-François Di Meglio est l'invité de France 24.