Quel redéploiement pour la force Barkhane au Sahel ?

information fournie par France 24 • 15/02/2022 à 23:38

La France se dit déterminée à poursuivre le combat contre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali, où selon Jean-Yves Le Drian, ministre des affaires étrangères, les conditions ne sont "plus réunies" pour une action militaire. Une déclaration à la veille d'une rencontre entre le président Emmanuel Macron et trois de ses homologues du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Vous entendrez l'analyse de Mahamadou Savadogo, chercheur sur les questions de sécurité et terrorisme à l'université Ouaga 1.