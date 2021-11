information fournie par Boursorama • 25/11/2021 à 15:25

Après 30 ans de baisse continue des taux d'intérêt, est-on en bout de cycle ? Faut-il s'attendre à des taux d'intérêt plus élevés dans le futur ? Les réponses avec Bastien Drut, responsable de la macro stratégie thématique chez CPR AM et Jean-François Bay, directeur général de Quantalys.

Megatrends ! Une émission sur les grandes thématiques de long terme.