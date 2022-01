Quand les marques de mode investissent les métavers

information fournie par France 24 • 20/01/2022 à 17:00

Les mondes virtuels, les métavers, nouvelle révolution du Web 3.0, font de plus en plus partie intégrante de notre vie réelle. On peut y jouer, s'y habiller, échanger des objets, se créer des identités. Mais à quel prix ? Éléments de réponses avec Serge Tisseron, psychiatre et spécialiste des environnements numériques, le couturier Julien Fournié et Pierre-Nicolas Hurstel, co-fondateur d’Arianee, une plateforme qui permet aux marques de créer de nouvelles expériences digitales.