information fournie par France 24 • 24/04/2024 à 16:00

Dans ce billet de Sciences, on s’intéresse à la manière dont l’IA tente de parfaire les œuvres inachevés de grands artistes comme Klimt, mais aussi Beethoven, Schubert et Rembrandt… C’est grâce à des algorithmes surnommés "réseaux de neurones" que les scientifiques et les musicologues tentent de compléter ces œuvres en "reconstituant" les suites logiques.