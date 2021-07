information fournie par France 24 • 21/07/2021 à 11:01

Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont été ciblés en 2019 en vue d'une éventuelle mise sous surveillance de leurs téléphones par le logiciel espion Pegasus pour le compte des services de renseignement du Maroc, ont rapporté mardi Le Monde et Radio France. La chroniqueuse France 24, Armelle Charrier, décrypte les enjeux et les implications de la mise sur écoute du chef d'État français.