information fournie par France 24 • 02/02/2024 à 10:34

Les combats entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien font toujours rage vendredi dans la bande de Gaza en dépit de "premiers" signes laissant entrevoir une nouvelle trêve et la libération d'otages, après bientôt quatre mois de guerre. Selon Bruno Daroux, chroniqueur à France 24, les négociations de cessez-le-feu sont toujours en cours car le Hamas et Israël n'ont pas les mêmes exigences.