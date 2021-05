France 24 • 10/05/2021 à 18:43

Des salves de roquettes ont été tirées lundi depuis la bande de Gaza vers Israël, au terme d'une nouvelle journée de violences à Jérusalem-Est occupée où des heurts entre Palestiniens et policiers israéliens ont fait plus de 300 blessés plus tôt. Les précisions de Gwendoline Debono, correspondante France 24 à Jérusalem et Vincent Lemire, historien.