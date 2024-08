information fournie par France 24 • 03/08/2024 à 11:29

L'Iran, le Hamas, le Hezbollah, et les Houthis du Yémen menacent conjointement Israël, après l'assassinat de deux chefs du Hamas, Ismaïl Haniyeh et Mohammed Deif, ainsi que d'un responsable militaire du Hezbollah, Fouad Chokr. Le Pentagone a annoncé une "modification du dispositif militaire américain" destinée à "doper le soutien à la défense d’Israël". Les Etats-Unis vont déployer davantage de navires de guerre et d’avions de combat dans la région.