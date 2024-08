Proche-Orient : "Le Liban a toujours été le lieu le plus fragile, le plus vulnérable", explique Hasni Abidi

information fournie par France 24 • 04/08/2024 à 11:48

Les craintes d’une escalade militaire au Proche et Moyen-Orient s’amplifient alors que le Hezbollha libanais a annoncé, samedi 3 août, avoir lancé des "dizaines" de roquettes sur le nord d’Israël en "solidarité" avec les Palestiniens de Gaza et en riposte aux attaques israéliennes sur le sud du Liban. Hasni Abidi, politologue et spécialiste du monde arabe, décrypte l’évolution de la situation dans la région et revient sur les dynamiques politiques de la société israélienne depuis le début du conflit.